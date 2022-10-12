«ПСЖ» готов рассмотреть возможную продажу Мбаппе за 400 миллионов евро

Сегодня, 12:26
«ПСЖ» готов продать форварда Килиана Мбаппе за 400 миллионов евро, утверждает португальский инсайдер Антеро Энрике в соцсетях.
По информации источника, ряд клубов начали проявлять интерес к 23-летнему французского футболисту после продления контракта с парижанами.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Нападающий чувствует себя «преданным» руководством французского коллектива. Одной из причин его недовольства является позиция, на которой форвард играет в команде.
В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.
12 октября защитник Серхио Рамос отреагировал на ситуацию с вероятным уходом нападающего из «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования