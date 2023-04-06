«ПСЖ» хочет летом приобрести молодых французских футболистов

Стало известно новое направление трансферной политики «ПСЖ» на будущий сезон.

Как сообщает Le Parisien, футбольный советник команды Луиш Кампуш сосредоточит силы на приобретении молодых французских футболистов, которые сильны физически и ментально готовы к адаптации в клубе.

Среди рассматриваемых вариантов называются нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани и полузащитники «Ниццы» и «Монако» Кефрен Тюрам и Юссуф Фофана.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставит на трансфер игроков, которые не проявят себя до конца сезона.

«ПСЖ» с 66 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1, опережая на 6 очков «Ланс» и «Марсель». Команда Кристофа Гальтье вылетела из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Баварии» (0:1; 0:2).