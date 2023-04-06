«ПСЖ» хочет летом приобрести молодых французских футболистов

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Стало известно новое направление трансферной политики «ПСЖ» на будущий сезон.
Как сообщает Le Parisien, футбольный советник команды Луиш Кампуш сосредоточит силы на приобретении молодых французских футболистов, которые сильны физически и ментально готовы к адаптации в клубе.
Среди рассматриваемых вариантов называются нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани и полузащитники «Ниццы» и «Монако» Кефрен Тюрам и Юссуф Фофана.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставит на трансфер игроков, которые не проявят себя до конца сезона.
«ПСЖ» с 66 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1, опережая на 6 очков «Ланс» и «Марсель». Команда Кристофа Гальтье вылетела из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Баварии» (0:1; 0:2).