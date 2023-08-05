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Франция

5 августа, 23:44

«ПСЖ» хочет подписать Дембеле в начале следующей недели

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле в понедельник может пройти медосмотр и подписать контракт с «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По данным источника, в данный момент клубы согласовывают последние детали сделки. Если все пройдет по плану, то в понедельник игрок сможет принять участие в тренировке парижской команды.

Ранее сообщалось, что парижане активируют опцию выкупа 26-летнего француза в размере 50 миллионов евро. Он подпишет контракт до 2028 года.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Источник: L'Equipe
Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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