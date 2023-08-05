«ПСЖ» хочет подписать Дембеле в начале следующей недели

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле в понедельник может пройти медосмотр и подписать контракт с «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По данным источника, в данный момент клубы согласовывают последние детали сделки. Если все пройдет по плану, то в понедельник игрок сможет принять участие в тренировке парижской команды.

Ранее сообщалось, что парижане активируют опцию выкупа 26-летнего француза в размере 50 миллионов евро. Он подпишет контракт до 2028 года.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.