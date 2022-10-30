«ПСЖ» хочет подписать с Месси новый контракт, а не активировать опцию продления нынешнего

«ПСЖ» хочет подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает Sport.es.

По данным источника, в планы парижан не входит активация опции продления нынешнего соглашения с 35-летним аргентинцем. Клуб намерен убедить футболиста подписать новый контракт на 2 года.

Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Месси завершил карьеру именно в команде из Парижа, поскольку аргентинец является крупным имиджевым и экономическим активом. В клубе намерены теснее связать образ Месси с собой. «ПСЖ» планирует начать переговоры с Месси в ближайшее время, чтобы договориться до начала чемпионата мира, а после турнира объявить о соглашении официально.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 12 голов и сделал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2023 года, однако в сделке прописана опция продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2000 года до лета 2021 года.