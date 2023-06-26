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Франция

Сегодня, 21:04

«ПСЖ» хочет получить четкий ответ от Мбаппе по поводу будущего

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Руководство «ПСЖ» хочет получить от форварда Килиана Мбаппе точный ответ по поводу его будущего, сообщает Le Parisien.

Клуб хочет, чтобы форвард либо изъявил желание продлить контракт, либо сказал о решении покинуть команду.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи заявил, что стороны близки к продлению контракта на два года. Если Мбаппе откажется от продления контракта, то уже в январе следующего года он сможет уйти из клуба на правах свободного агента.

В пятницу, 23 июня, издание PSG Community объявило о том, что «Реал» договорился о покупке Мбаппе за 250 миллионов евро в нынешнее трансферное окно.

«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в августе 2017 года, а год спустя выкупил игрока за 180 миллионов евро. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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