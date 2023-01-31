«ПСЖ» и «Ноттингем Форест» не договорись о трансфере Кейлора Наваса

«ПСЖ» решил не отпускать голкипера Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест», утверждает L'Equipe.

36-летний голкипер согласовал условия личного контракта с клубом из АПЛ, однако договориться о сумме трансфера с «ПСЖ» не удалось.

«Ноттингем Форест» на данный момент рассматривает альтернативные варианты укрепления вратарской линии, при этом не закрывая дверь для Наваса.

В нынешнем сезоне костариканец провел за французский клуб 2 матча и пропустил 1 мяч. Его контракт с парижанами рассчитан до конца этого сезона.