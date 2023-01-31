«ПСЖ» и «Ноттингем Форест» не договорись о трансфере Кейлора Наваса

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«ПСЖ» решил не отпускать голкипера Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест», утверждает L'Equipe.
36-летний голкипер согласовал условия личного контракта с клубом из АПЛ, однако договориться о сумме трансфера с «ПСЖ» не удалось.
«Ноттингем Форест» на данный момент рассматривает альтернативные варианты укрепления вратарской линии, при этом не закрывая дверь для Наваса.
В нынешнем сезоне костариканец провел за французский клуб 2 матча и пропустил 1 мяч. Его контракт с парижанами рассчитан до конца этого сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования