«ПСЖ» и «Рома» пересмотрят сделку по Вейналдуму после травмы полузащитника

«ПСЖ» и «Рома» пересмотрят сделку по Джоржиньо Вейналдуму после травмы футболиста, сообщает Calciomercato.

Летом итальянский клуб арендовал голландца с правом выкупа за 10 миллионов евро. При этом половина зарплаты игрока осталась за «ПСЖ».

Однако в самом начале сезона Вейналдум получил серьезную травму. Ожидается, что теперь парижане сделают римлянам скидку — «волки» смогут выкупить Джорджиньо Вейналдума по более низкой цене.

В нынешнем сезоне Вейналдум принял участие в одном матче за «Рому» в серии А и не отметился результативными действиями. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.