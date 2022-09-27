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Франция

27 сентября, 21:11

«ПСЖ» и «Рома» пересмотрят сделку по Вейналдуму после травмы полузащитника

Иван Шитик
Корреспондент

«ПСЖ» и «Рома» пересмотрят сделку по Джоржиньо Вейналдуму после травмы футболиста, сообщает Calciomercato.

Летом итальянский клуб арендовал голландца с правом выкупа за 10 миллионов евро. При этом половина зарплаты игрока осталась за «ПСЖ».

Однако в самом начале сезона Вейналдум получил серьезную травму. Ожидается, что теперь парижане сделают римлянам скидку — «волки» смогут выкупить Джорджиньо Вейналдума по более низкой цене.

В нынешнем сезоне Вейналдум принял участие в одном матче за «Рому» в серии А и не отметился результативными действиями. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Джорджиньо Вайналдум
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
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