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Сегодня, 02:07

«ПСЖ» может приобрести Куртуа, чтобы отомстить «Реалу» за переход Мбаппе

Сергей Разин
корреспондент
Тибо Куртуа.
Фото AFP
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, руководство парижского клуба недовольно игрой вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и ищет более надежного голкипера. Также в «ПСЖ» хотят отомстить «Реалу» за переход Килиана Мбаппе, поэтому в клубе надеятся переманить 32-летнего бельгийца, чтобы ослабить мадридский клуб.

Килиан Мбаппе. Мбаппе и правда развалил «Реал»? Почему у Килиана не задался сезон

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Куртуа провел 12 матчей, в которых пропустил 10 мячей и 4 раза сыграл на ноль. Контракт вратаря с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

Джанлуиджи Доннарумма
Килиан Мбаппе
Тибо Куртуа
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал

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