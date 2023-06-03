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Франция

3 июня, 23:54

«ПСЖ» в последнем матче Месси проиграл «Клермону»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото AFP
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«ПСЖ» дома проиграл «Клермону» в матче последнего 38-го тура чемпионата Франции — 2:3.

В составе парижан забивали Серхио Рамос и Килиан Мбаппе. У гостей отметились Йоан Гастьен, Мехди Зеффан и Грежон Кией, который также не реализовал пенальти в концовке первого тайма.

Игра также была последней для форварда парижан Лионеля Месси. Аргентинец и защитник клуба Рамос покидают «ПСЖ». Перед матчем Месси был освистан болельщиками во время оглашения стартовых составов.

«ПСЖ» набрал 85 очков после 38 туров и всего лишь на одно очко опередил «Ланс», который финишировал на второй строчке.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:3
Клермон Фут

«Монпелье» в гостях обыграл «Реймс» — 3:1. Команды заняли 12-е и 11-е места в турнирной таблице лиги 1.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:3
Монпелье

«Лилль» и «Труа» не выявили победителя — 1:1. «Доги» заняли 5-е место, набрав 67 очков. «Лилль» выступит в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:1
Лилль

«Аяччо» победил «Марсель» — 1:0. Провансальцы финишировали в этом сезоне лиги 1 на третьем месте, набрав 73 очка. «Аяччо» вылетел из высшего дивизиона.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
1:0
Марсель

Футбол
ФК Аяччо
ФК Клермон Фут
ФК Лилль
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
ФК Труа
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