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Франция

15 апреля, 23:51

«ПСЖ» обыграл «Ланс», Месси и Мбаппе забили

Ана Горшкова
Корреспондент
«ПСЖ» — «Ланс» — 3:1.
Фото AFP
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«ПСЖ» дома обыграл «Ланс» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 3:1.

На 19-й минуте игрок гостей Салис Абдул Самед получил прямую красную карточку. После этого за парижан забили Килиан Мбаппе, Витиньо и Лионель Месси.

За гостей во втором тайме голом с пенальти отметился Пшемыслав Франковски.

Мбаппе после этого матча стал лучшим бомбардиром парижской команды в истории чемпионата Франции — 139 голов. По этому показателю он превзошел рекорд уругвайца Эдинсона Кавани, который забил 138 голов.

«ПСЖ» с 72 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» идет на второй строчке (63).

Франция. Лига 1. 31-й тур
15 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Ланс

Витиньо дус Сантус (Витиньо)
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
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