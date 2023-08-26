26 августа, в субботу, «ПСЖ» примет в Париже «Ланс» в рамках 3-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча состоится на стадионе «Парк-де-Пренс», начало — в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. На территории Российской Федерации не будет легальной видеотрансляции. Нелегально матч в прямом эфире можно будет посмотреть в соцсети ВКонтакте.

«ПСЖ» после 2 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. Команда Луиса Энрике набрала два очка. «Ланс» с одним баллом располагается на 14-й строчке. .