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Франция

26 августа, 23:58

«ПСЖ» одержал первую победу в этом сезоне лиги 1, обыграв «Ланс»

Ана Горшкова
Корреспондент
«ПСЖ» обыграл «Ланс» — 3:1.
Фото AFP
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«ПСЖ» дома победил «Ланс» в матче 3-го тура чемпионата Франции-2023/24 — 3:1.

Голы у парижан забили Марко Асенсио (45-я минута) и Килиан Мбаппе (52-я и 90+1-я). Для Мбаппе эти голы стали 150-м и 151-м за «ПСЖ» в лиге 1. Асенсио забил дебютный мяч за французский клуб.

За «Ланс» забил Морган Гилавоги на 90+5-й минуте.

«ПСЖ» одержал первую победу в этом сезоне чемпионата страны и занимает 4-е место в турнирной таблице с 5 очками. «Ланс» располагается на 15-й строчке (1 очко).

Франция. Лига 1. 3-й тур
26 авг, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Ланс

Килиан Мбаппе
Марко Асенсио
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
4
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
5
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
6
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
7
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
8
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
9
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
10
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
17
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
18
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 2 : 0
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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