«ПСЖ» одержал первую победу в этом сезоне лиги 1, обыграв «Ланс»

«ПСЖ» дома победил «Ланс» в матче 3-го тура чемпионата Франции-2023/24 — 3:1.

Голы у парижан забили Марко Асенсио (45-я минута) и Килиан Мбаппе (52-я и 90+1-я). Для Мбаппе эти голы стали 150-м и 151-м за «ПСЖ» в лиге 1. Асенсио забил дебютный мяч за французский клуб.

За «Ланс» забил Морган Гилавоги на 90+5-й минуте.

«ПСЖ» одержал первую победу в этом сезоне чемпионата страны и занимает 4-е место в турнирной таблице с 5 очками. «Ланс» располагается на 15-й строчке (1 очко).