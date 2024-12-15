«ПСЖ» и «Лион» встретятся в 15-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 15 декабря. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 22.45 по московскому времени.

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После 14 туров лиги 1 парижане набрали 34 очка и занимали первое место в турнирной таблице, российский вратарь Матвей Сафонов провел в этом сезоне чемпионата Франции четыре матча и пропустил два гола. У «Лиона» — 25 очков и 5-я строчка.