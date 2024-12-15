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«ПСЖ» — «Лион»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Лион» встретятся в чемпионате Франции 15 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» и «Лион» встретятся в 15-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 15 декабря. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция игры «ПСЖ» — «Лион» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре «Okko» в разделе «Спорт». Смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки.

Отслеживайте ключевые события игры «ПСЖ» — «Лион» в нашем матч-центре.

После 14 туров лиги 1 парижане набрали 34 очка и занимали первое место в турнирной таблице, российский вратарь Матвей Сафонов провел в этом сезоне чемпионата Франции четыре матча и пропустил два гола. У «Лиона» — 25 очков и 5-я строчка.

ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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