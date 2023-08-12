Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:00

«ПСЖ» — «Лорьян»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

«ПСЖ» сыграет с «Лорьян» в рамках 1-го тура чемпионата Франции 12 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

12 августа, в субботу, «ПСЖ» сыграет с «Лорьян» в Париже в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. Видео трансляция будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Формальные события и статистика игры будут доступны в матч-центре на нашем сайте «СЭ».

Две звезды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар не включены в заявку на игру.

В истории очных противостояний в трех последних матчах дважды одерживали победу парижане (2:1, 5:1), еще одна встреча завершилась успехом «Лорьяна» — 3:1.

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции. Команда из Лорьяна финишировала на 10 месте турнирной таблицы лиги 1 сезона-2022/23, в их активе — 55 очков.

Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
«ПСЖ» не включил Мбаппе и Неймара в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции
Боссы «ПСЖ» хотят запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс»
Энрике — о будущем Мбаппе: «Клуб превыше всего»
«ПСЖ» написал Мбаппе письмо, в котором указал последствия его бесплатного ухода
Le Parisien: Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ» до окончания контракта летом 2024 года
Постер с Мбаппе убрали со стадиона «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Марсель» обыграл «Реймс» в первом туре лиги 1