«ПСЖ» сыграет с «Лорьян» в рамках 1-го тура чемпионата Франции 12 августа

12 августа, в субботу, «ПСЖ» сыграет с «Лорьян» в Париже в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. Видео трансляция будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Формальные события и статистика игры будут доступны в матч-центре на нашем сайте «СЭ».

Две звезды «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар не включены в заявку на игру.

В истории очных противостояний в трех последних матчах дважды одерживали победу парижане (2:1, 5:1), еще одна встреча завершилась успехом «Лорьяна» — 3:1.

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции. Команда из Лорьяна финишировала на 10 месте турнирной таблицы лиги 1 сезона-2022/23, в их активе — 55 очков.