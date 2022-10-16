Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Марселем», Жиго получил красную карточку

«ПСЖ» обыграл «Марсель» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил форвард парижан Неймар.

Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго, выступающий за «Марсель», вышел на поле на 44-й минуте, заменив своего одноклубника Эрика Байи. На 72-й минуте француз получил красную карточку за грубый фол.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками в 11 матчах. «Марсель» занимает четвертую строчку с 23 очками в 11 играх.