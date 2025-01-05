«ПСЖ» и «Монако» сыграют в Суперкубке Франции 5 января

«ПСЖ» и «Монако» сыграют в Суперкубке Франции в воскресенье, 5 января. Матч пройдет на стадионе «974» в Дохе (Катар) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Транслировать игру лучших клубов Франции в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен при условии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка Франции. Отслеживать ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Монако» можно в нашем матч-центре.

В Суперкубке Франции принимают участие обладатель Кубка и чемпион страны, однако в сезоне-2023/24 «ПСЖ» выиграл оба титула, поэтому его соперником стал вице-чемпион «Монако».

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, «ПСЖ» — вратарь Матвей Сафонов.