Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:00

«ПСЖ» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Франции

«ПСЖ» и «Монако» сыграют в Суперкубке Франции 5 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«ПСЖ» и «Монако» сыграют в Суперкубке Франции в воскресенье, 5 января. Матч пройдет на стадионе «974» в Дохе (Катар) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Транслировать игру лучших клубов Франции в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен при условии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка Франции. Отслеживать ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Монако» можно в нашем матч-центре.

Франция. Суперкубок.
05 янв, 19:30. Stadium 974 (Доха)
ПСЖ
Монако

В Суперкубке Франции принимают участие обладатель Кубка и чемпион страны, однако в сезоне-2023/24 «ПСЖ» выиграл оба титула, поэтому его соперником стал вице-чемпион «Монако».

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, «ПСЖ» — вратарь Матвей Сафонов.

ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Вучич заявил о готовности Сербии выкупить доли России в NIS в случае санкций США
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
МО сообщило о провале попытки ВСУ пойти в контратаку в Курской области
Демидов оформил дубль в игре с ЦСКА и продлил голевую серию до пяти матчей
Россиян предупредили о мощном арктическом вторжении в январе
Сегодня
Вчера
Неделя