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Сегодня, 00:58

«ПСЖ» разгромил «Монако», у Мбаппе — гол+пас, Головин отыграл весь матч

Руслан Минаев
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«ПСЖ» дома победил «Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 5:2.

У парижан в первом тайме забивали Гонсалу Рамуш и Килиан Мбаппе, с пенальти. Во втором тайме Усман Дембеле и Витинья отличились в течение двух минут — на 70-й и 72-й. В концовке матча пятый гол забил Рандаль Коло-Муани.

У монегасков отметились Такуми Минамино и Фоларин Балогун.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

«ПСЖ» одержал шестую победу в лиге 1 подряд. Команда Луиса Энрике лидирует в турнирной таблице чемпионата — 30 очков после 13 матчей. «Монако» с 24 очками занимает третье место.

3 декабря «ПСЖ» сыграет на выезде с «Гавром» Далера Кузяева. «Монако» в этот же день примет «Монпелье».

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.

Франция. Лига 1. 13-й тур
24 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
5:2
Монако
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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