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«ПСЖ» победил «Монако» в матче за Суперкубок Франции

Владислав Маслов
Корреспондент
Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.
Фото AFP
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«ПСЖ» победил «Монако» в матче за Суперкубок Франции — 1:0.

Игра прошла в Дохе (Катар) на арене «974 Стэдиум». Единственный гол в добавленное время забил нападающий парижан Усман Дембеле.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч целиком. Другой россиянин, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, остался в запасе, но все равно официально стал обладателем трофея. Для 25-летнего голкипера этот титул — первый в карьере.

Франция. Суперкубок.
05 янв, 19:30. Stadium 974 (Доха)
ПСЖ
1:0
Монако

Для парижского клуба этот трофей стал 14-м в истории, что является национальным рекордом.

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Александр Головин
Матвей Сафонов
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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