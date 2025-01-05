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Головин выйдет в старте «Монако» на матч Суперкубка Франции, Сафонов остался в запасе «ПСЖ»

Алина Савинова
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«ПСЖ» и «Монако» объявили стартовые составы команд на матч за Суперкубок Франции.

Игра пройдет на «Стадионе 974» в Дохе (Катар) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи. Выступающий за «ПСЖ» вратарь Матвей Сафонов остался в запасе.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дембеле, Кан Ин, Дуэ.

«Монако»: Кен, Вандерсон, Керер, Салису, Закария, Головин, Аклуиш, Минамино, Бен-Сегир, Иленикена.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Монако».

Франция. Суперкубок.
05 янв, 19:30. Stadium 974 (Доха)
ПСЖ
Монако
1
Александр Головин
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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