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«ПСЖ» — «Монако»: время начала и где смотреть трансляцию матча Суперкубка Франции

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в матче за Суперкубок Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» и «Монако» встретятся в матче за Суперкубок Франции в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на «Стадионе 974» в Дохе (Катар) и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка Франции. С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Монако» можно также знакомиться в матч-центре нашего сайта.

Франция. Суперкубок.
05 янв, 19:30. Stadium 974 (Доха)
ПСЖ
Монако

В декабре команды встречались в лиге 1, тогда победу одержал «ПСЖ» (4:2).

«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Год назад парижане одержали победу в Суперкубке, обыграв «Тулузу» (2:0). «Монако» занял второе место в чемпионате Франции-2023/24.

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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