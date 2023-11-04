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Франция

Сегодня, 00:59

«ПСЖ» разгромил «Монпелье»

Евгений Козинов
Корреспондент
3 ноября. ПСЖ — Монпелье — 3:0.
Фото AFP
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«ПСЖ» выиграл у «Монпелье» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Полузащитник Ли Кан Ин на 10-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва Уоррен Заир-Эмери удвоил преимущество парижан. На 66-й минуте Витинья довел счет до крупного.

«ПСЖ» набрал 24 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице, опередив «Ниццу», у которой есть игра в запасе. «Монпелье» располагается на 11-й строчке — 11 очков.

Франция. Лига 1. 11-й тур
03 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Монпелье
Футбол
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» — «Монпелье»: прямая трансляция матча французской лиги (видео)