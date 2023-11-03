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«ПСЖ» — «Монпелье»: прямая трансляция матча французской лиги (видео)

«ПСЖ» сыграет с «Монпелье» в чемпионате Франции 3 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Reuters
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«ПСЖ» сыграет с «Монпелье» в матче 11-го тура чемпионата Франции 3 ноября, в пятницу. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «ПСЖ» — «Монпелье» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Встречу в прямом эфире можно посмотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 10 туров «ПСЖ» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице лиги 1, а «Монпелье» с 11 баллами располагается на 11 строчке.

Франция. Лига 1. 11-й тур
03 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Монпелье

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Футбол
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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