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Сегодня, 20:00

«ПСЖ» — «Монпелье»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции

«ПСЖ» примет «Монпелье» во 2-м туре чемпионата Франции 23 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «ПСЖ».
Фото AFP
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«ПСЖ» во втором туре чемпионата Франции примет «Монпелье» в пятницу, 23 августа. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Начало — в 21:45 по московскому времени.
Ключевые события матча «ПСЖ» — «Монпелье» будут доступны в разделе «матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча чемпионата Франции в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе Okko Sport.

«ПСЖ» в первом туре лиги 1 обыграл «Гавр» со счетом 4:1. «Монпелье» на старте чемпионата Франции сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1).

Основная информация о новом сезоне чемпионата Франции доступна в материале «СЭ» по ссылке.

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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