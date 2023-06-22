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Франция

22 июня, 23:54

«ПСЖ» может отдать полузащитника Руиса в аренду

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» готов отдать полузащитника Фабиана Руиса в аренду, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, игрок не входит в планы команды на следующий сезон. Единственное условие, которое выдвигают парижане — включение в арендное соглашение пункта о последующем выкупе полузащитника.

27-летний Руис перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Наполи» за 23 миллиона евро. В сезоне-2022/23 на счету испанца 37 матчей за команду во всех турнирах, 3 гола и 3 результативные передачами.

Контракт Руиса с «ПСЖ» действует до конца июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 38 миллионов евро.

Источник: Руди Галетти
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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