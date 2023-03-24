«ПСЖ» может подписать нападающего «Милана» Леау, если Месси покинет клуб

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«ПСЖ» ищет замену нападающему команды Лионелю Месси, если аргентинец решит покинуть клуб.
Как сообщает Calciomercato, французский клуб рассматривает вариант приобретения нападающего «Милана» Рафаэла Леау на замену Месси. Будущее 35-летнего аргентинца все еще неопределенно, поскольку у него заканчивается контракт в конце сезона-2022/23, и он может уйти бесплатно.
23-летний Леау также еще не продлил контракт с «Миланом», что может привести к тому, что «ПСЖ» активирует пункт об отступных в его контракте на сумму 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов продать форварда летом, если не договорится с ним о новом соглашении. Также информировалось, что «Барселона» разработала план по возвращению Месси в клуб.
Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.