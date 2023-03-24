«ПСЖ» может подписать нападающего «Милана» Леау, если Месси покинет клуб

«ПСЖ» ищет замену нападающему команды Лионелю Месси, если аргентинец решит покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, французский клуб рассматривает вариант приобретения нападающего «Милана» Рафаэла Леау на замену Месси. Будущее 35-летнего аргентинца все еще неопределенно, поскольку у него заканчивается контракт в конце сезона-2022/23, и он может уйти бесплатно.

23-летний Леау также еще не продлил контракт с «Миланом», что может привести к тому, что «ПСЖ» активирует пункт об отступных в его контракте на сумму 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов продать форварда летом, если не договорится с ним о новом соглашении. Также информировалось, что «Барселона» разработала план по возвращению Месси в клуб.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.