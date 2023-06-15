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Франция

15 июня, 23:26

«ПСЖ» может подписать Салаха на замену Месси

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Как сообщает Sports Zone, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с 31-летним футболистом в Марокко. Они активно общаются после чемпионата мира. Считается, что Аль-Хелайфи видит в Салахе замену форварду Лионелю Месси. Осуществить трансфер египтянина будет сложно.

В прошедшем сезоне АПЛ Салах провел 38 матчей за «Ливерпуль», забил 19 голов и отдал 12 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Источник: Sports Zone
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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