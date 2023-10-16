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Франция

Сегодня, 14:32

«ПСЖ» на этой неделе сделает Мбаппе последнее предложение по новому контракту

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«ПСЖ» планирует сделать форварду Килиану Мбаппе финальное предложение с новым контрактом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, парижане предложат 24-летнему французу продлить соглашение до 2025 года. Не исключено, что в контракт будет включена опция выкупа по значительно сниженной цене следующим летом.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Таким образом, если ситуация не изменится, уже зимой он сможет свободно вести переговоры с другими клубами. Перед стартом сезона руководство клуба ненадолго отстранило нападающего из-за отказа подписывать новое соглашение.

В текущем сезоне Килиан провел 9 матчей во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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