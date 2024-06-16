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Сегодня, 10:40

«ПСЖ» нацелился на молодого таланта из «Бенфики»

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«ПСЖ» проявляет интерес к 19-летнему опорному полузащитнику «Бенфики» Жоау Невешу, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации журналиста, игрок также находится в шорт-листе «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Руководство «Бенфики» готово продать своего воспитанника за 120 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Невеш провел 56 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт хавбека с клубом заключен до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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