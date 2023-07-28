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Сегодня, 17:49

«ПСЖ» намерен активировать опцию выкупа у «Барселоны» Дембеле за 50 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может этим летом оказаться в «ПСЖ».

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, переговоры о трансфере 26-летнего игрока находятся в продвинутой стадии. «ПСЖ» намерен активировать опцию выкупа Дембеле у «Барсы» в размере 50 миллионов евро. Эта сумма актуальна до 31 июля — с 1 августа отступные за вингера вырастут до 100 миллионов.

По данным источника, сам Дембеле не против перехода в «ПСЖ». Отмечается, что его подпишут не в качестве замены форварду Килиану Мбаппе.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Источник: Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс
Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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