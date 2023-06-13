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Сегодня, 01:47

«ПСЖ» намерен продать Мбаппе. Переход игрока в «Реал» исключен

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб, сообщает журналист Ману Карреньо.

По сведениям источника, парижане планируют продать 24-летнего француза этим летом, но переход в «Реал» исключен.

Ранее стало известно, что Мбаппе отправил официальное письмо в клуб о том, что он ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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L'Equipe: в «ПСЖ» готовы продать Мбаппе этим летом