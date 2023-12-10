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Франция

Сегодня, 00:54

Гол Коло Муани на 83-й минуте помог «ПСЖ» вырвать победу у «Нанта» в домашнем матче

Алина Савинова
Килиан Мбаппе и Брэдли Барколя.
Фото Reuters
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«ПСЖ» дома обыграл «Нант» в матче 15-го тура лиги 1 — 2:1.

Счет на 41-й минуте встречи открыл нападающий парижан Брэдли Барколя. В начале второго тайма забитым мячом отметился форвард гостей Мостафа Мохамед. На 83-й минуте Рандаль Коло Муани вывел хозяев вперед.

«ПСЖ» сохраняет первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 36 очков. «Нант» с 18 баллами идет на 9-й строчке.

Красно-синие 17 декабря на выезде сыграют против «Лилля». «Канарейки» в этот же день дома примут «Брест».

Франция. Лига 1. 15-й тур
09 дек, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Нант
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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