Гол Коло Муани на 83-й минуте помог «ПСЖ» вырвать победу у «Нанта» в домашнем матче

«ПСЖ» дома обыграл «Нант» в матче 15-го тура лиги 1 — 2:1.

Счет на 41-й минуте встречи открыл нападающий парижан Брэдли Барколя. В начале второго тайма забитым мячом отметился форвард гостей Мостафа Мохамед. На 83-й минуте Рандаль Коло Муани вывел хозяев вперед.

«ПСЖ» сохраняет первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 36 очков. «Нант» с 18 баллами идет на 9-й строчке.

Красно-синие 17 декабря на выезде сыграют против «Лилля». «Канарейки» в этот же день дома примут «Брест».