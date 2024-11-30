«ПСЖ» и «Нант» сыграют в 13-м туре чемпионата Франции в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.

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Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Нант» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

После 12 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 32 очками. У «Нанта» — 10 очков и 16-я строчка.

Вратарь парижан Матвей Сафонов в этом сезоне провел четыре матча в лиге 1 и пропустил два гола. Еще две игры и один пропущенный мяч у российского голкипера в Лиге чемпионов.