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«ПСЖ» — «Нант»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Нант» сыграют в чемпионате Франции 30 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» и «Нант» сыграют в 13-м туре чемпионата Франции в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при условии подписки.

Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Нант» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Лига 1. 13-й тур
30 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Нант

После 12 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 32 очками. У «Нанта» — 10 очков и 16-я строчка.

Вратарь парижан Матвей Сафонов в этом сезоне провел четыре матча в лиге 1 и пропустил два гола. Еще две игры и один пропущенный мяч у российского голкипера в Лиге чемпионов.

ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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