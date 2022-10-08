«ПСЖ» не интересуется нападающим «Челси» Обамеянгом

«ПСЖ» не проявляет никакого интереса к нападающему «Челси» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, пишет журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 33-летний габонец уже общается с французским клубом на предмет возможного трансфера следующим летом.

Напомним, Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» минувшим летом за 12 миллионов евро, подписав с лондонским клубом двухлетнее соглашение.

В составе «синих» форвард успел провести четыре матча, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.