«ПСЖ» не интересуется нападающим «Челси» Обамеянгом

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«ПСЖ» не проявляет никакого интереса к нападающему «Челси» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, пишет журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что 33-летний габонец уже общается с французским клубом на предмет возможного трансфера следующим летом.
Напомним, Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» минувшим летом за 12 миллионов евро, подписав с лондонским клубом двухлетнее соглашение.
В составе «синих» форвард успел провести четыре матча, отметившись в них двумя забитыми мячами.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.