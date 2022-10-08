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Франция

Сегодня, 16:02

«ПСЖ» не интересуется нападающим «Челси» Обамеянгом

Иван Шитик
Корреспондент

«ПСЖ» не проявляет никакого интереса к нападающему «Челси» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, пишет журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 33-летний габонец уже общается с французским клубом на предмет возможного трансфера следующим летом.

Напомним, Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» минувшим летом за 12 миллионов евро, подписав с лондонским клубом двухлетнее соглашение.

В составе «синих» форвард успел провести четыре матча, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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