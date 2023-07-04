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Сегодня, 22:31

«ПСЖ» не может договориться с Мбаппе об активации опции продления контракта до 2025 года

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» не может договориться с форвардом Килианом Мбаппе об активации опции продления контракта , сообщает L'Equipe.

По информации издания, в клубе понимают, что 24-летний форвард хочет уйти следующим летом на правах свободного агента.

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро.

Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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