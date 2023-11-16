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Сегодня, 12:40

«ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Соцсети
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«ПСЖ» не хочет предлагать форварду команды Килиану Мбаппе новое соглашение, сообщает As. Его действующий контракт с командой истекает этим летом.

По данным источника, боссы «ПСЖ» не рассматривают возможность подписания нового контракта игроком. Однако в клубе хотят, чтобы француз активировал пункт об автоматическом продлении соглашения до 2025 года. Если этого не случится, то любой клуб сможет вступить в переговоры с форвардом и его агентами уже с 1 января 2024 года.

В текущем сезоне футболист провел 15 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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