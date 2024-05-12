«ПСЖ» не планирует чествовать Мбаппе в его последней домашней игре за клуб

Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует проводить чествование нападающего Килиана Мбаппе, объявившего о переходе в «Реал», в его последнем домашнем матче за клуб. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, в «ПСЖ» были застигнуты в расплох заявлением футболиста, который сообщил о своем решении покинуть французский клуб 10 мая. В видеообращении Мбаппе рассказал, что матч чемпионата Франции с «Тулузой» станет для него последней домашней игрой на «Парк де Пренс».