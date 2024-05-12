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«ПСЖ» не планирует чествовать Мбаппе в его последней домашней игре за клуб

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Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует проводить чествование нападающего Килиана Мбаппе, объявившего о переходе в «Реал», в его последнем домашнем матче за клуб. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, в «ПСЖ» были застигнуты в расплох заявлением футболиста, который сообщил о своем решении покинуть французский клуб 10 мая. В видеообращении Мбаппе рассказал, что матч чемпионата Франции с «Тулузой» станет для него последней домашней игрой на «Парк де Пренс».
В «ПСЖ» отказались от чествования форварда, так как на подготовку мероприятия осталось слишком мало времени. Кроме того, у Мбаппе сложились непростые отношения с президентомклуба Нассером аль-Хелаифи.
При это не исключено, что «ПСЖ» проведет небольшую церемонию перед финальным матчем Кубка Франции с «Лионом».
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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