«ПСЖ» не планирует продавать Доннарумму этим летом

«ПСЖ» не будет продавать голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы в это трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в итальянском футболисте парижане видят часть будущего проекта, им довольны и не хотят отпускать в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что Доннарумма хочет покинуть парижский клуб. На место итальянца может прийти голкипер «Порту» Диогу Кошта.

24-летний вратарь выступает в «ПСЖ» с 2021 года. В прошедшем сезоне он сыграл 48 матчей, пропустив в них 52 гола и 14 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.