«ПСЖ» не вел переговоры о переезде на «Стад де Франс»

Владелец и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что клуб может сменить домашний стадион, информирует L'Equipe.

«ПСЖ» с 1974 года выступает на «Парк де Пренс», вмещающем 48 тысяч зрителей. По словам Аль-Хелаифи, клуб вел переговоры с городскими властями об увеличении и реновации стадиона, но договоренности так и не были достигнуты.

Аль-Хелаифи добавил, что «ПСЖ» хотел выкупить «Парк де Пренс», однако за арену запросили слишком большую сумму.

Одним из вариантов для «ПСЖ» называется приобретение домашнего стадиона сборной Франции «Стад де Франс».

Однако, по данным источника, такой вариант маловероятен и парижский клуб даже не вел работу в данном направлении.