Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Ниццей»

«ПСЖ» на домашней арене обыграл «Ниццу» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Счет в матче открыл нападающий парижан Лионель Месси на 29-й минуте. Второй мяч на счету форварда Килиана Мбаппе, вышедшего на замену на 59-й минуте встречи.

У гостей забитым голом на 47-й минуте отметился нападающий Гаэтан Лаборд.

После девяти туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 25 очков. «Ницца» занимает 13-е место с 8 очками.