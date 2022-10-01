Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Ниццей»

1 октября, 23:59
«ПСЖ» на домашней арене обыграл «Ниццу» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 2:1.
Счет в матче открыл нападающий парижан Лионель Месси на 29-й минуте. Второй мяч на счету форварда Килиана Мбаппе, вышедшего на замену на 59-й минуте встречи.
У гостей забитым голом на 47-й минуте отметился нападающий Гаэтан Лаборд.
После девяти туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 25 очков. «Ницца» занимает 13-е место с 8 очками.
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