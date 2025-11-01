Видео
1 ноября, 16:15

«ПСЖ» — «Ницца»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в чемпионате Франции 1 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в 11-м туре чемпионата Франции в субботу, 1 ноября. Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.
01 ноября, 19:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Ницца

В прямом эфире матч лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Ницца» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

После 10 туров «ПСЖ» с 21 очком занимает первое место в таблице, его предыдущим соперником был «Лорьян» (1:1). У «Ниццы» — 17 очков и восьмая строчка, 29 октября «гимнасты» обыграли «Лилль» (2:0).

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата Франции, новости и обзоры изучайте в разделе лиги 1 на нашем сайте.

ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
