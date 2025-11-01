«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в чемпионате Франции 1 ноября

«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в 11-м туре чемпионата Франции в субботу, 1 ноября. Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.

01 ноября, 19:00. Parc des Princes (Париж)

В прямом эфире матч лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Ницца» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

После 10 туров «ПСЖ» с 21 очком занимает первое место в таблице, его предыдущим соперником был «Лорьян» (1:1). У «Ниццы» — 17 очков и восьмая строчка, 29 октября «гимнасты» обыграли «Лилль» (2:0).

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата Франции, новости и обзоры изучайте в разделе лиги 1 на нашем сайте.