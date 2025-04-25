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Сегодня, 19:15

«ПСЖ» — «Ницца»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«ПСЖ» и «Ницца» встретятся в матче чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«ПСЖ» и «Ницца» встретятся в матче 31-го тура французской лиги 1 в пятницу, 25 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Ницца» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Франция. Лига 1. 31-й тур.
25 апреля, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ницца

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

«ПСЖ» досрочно обеспечил чемпионский титул в лиге, команда набрала 78 очков в 30 турах. «Ницца» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 51 очком. В первом круге чемпионата команды сыграли вничью (1:1).

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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