«ПСЖ» и «Ницца» встретятся в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Ницца» встретятся в матче 31-го тура французской лиги 1 в пятницу, 25 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Ницца» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Франция. Лига 1. 31-й тур.

25 апреля, 21:45. Parc des Princes (Париж)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

«ПСЖ» досрочно обеспечил чемпионский титул в лиге, команда набрала 78 очков в 30 турах. «Ницца» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 51 очком. В первом круге чемпионата команды сыграли вничью (1:1).