Гол Рамуша на 90+4-й минуте принес «ПСЖ» победу над «Ниццей»

«ПСЖ» на своем поле победил «Ниццу» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол забил Гонсалу Рамуш, который отличился на 90+4-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.

«ПСЖ» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей во всех турнирах. В лиге 1 команда сохраняет первое место с 24 очками. «Ницца» с 17 баллами занимает восьмую строчку.

Следующий матч в чемпионате Франции парижане проведут 9 ноября против «Лиона», «орлята» в этот же день сыграют против «Метца».