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Франция

25 апреля, 23:41

«ПСЖ» проиграл «Ницце» и потерпел первое поражение в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
Морган Сансон.
Фото AFP
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«ПСЖ» на своем поле уступил «Ницце» в матче 31-го тура французской лиги 1 — 1:3.

Дублем у гостей отметился Морган Сансон. Хабвек отличился на 34-й и 46-й минутах. Еще один мяч на 70-й минуте забил Юсуф Ндайишимие. «Ницца» забила три гола с трех ударов в створ ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Единственный гол парижан на счету Фабиана Руиса (41-я минута).

«ПСЖ» (78 очков) потерпел первое поражение в этом розыгрыше лиги 1. Ранее команда досрочно гарантировала себе чемпионский титул.

«Ницца» (54) поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 31-й тур.
25 апреля, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:3
Ницца

Источник: Таблица лиги 1
7
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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