«ПСЖ» проиграл «Ницце» и потерпел первое поражение в лиге 1

«ПСЖ» на своем поле уступил «Ницце» в матче 31-го тура французской лиги 1 — 1:3.

Дублем у гостей отметился Морган Сансон. Хабвек отличился на 34-й и 46-й минутах. Еще один мяч на 70-й минуте забил Юсуф Ндайишимие. «Ницца» забила три гола с трех ударов в створ ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Единственный гол парижан на счету Фабиана Руиса (41-я минута).

«ПСЖ» (78 очков) потерпел первое поражение в этом розыгрыше лиги 1. Ранее команда досрочно гарантировала себе чемпионский титул.

«Ницца» (54) поднялась на четвертое место в турнирной таблице.