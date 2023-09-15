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Франция

15 сентября, 23:55

Дубль Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Ниццей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«ПСЖ» — «Ницца».
Фото Reuters
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«ПСЖ» на своем поле проиграл «Ницце» в матче 5-го тура французской лиги 1 — 2:3.

Победу гостям принес дубль Терема Моффи. Форвард отличился на 21-й и 69-й минутах. Еще один гол на 53-й минуте забил Гаэтан Лаборде.

Дублем за «ПСЖ» отметился Килиан Мбаппе. Француз забил на 29-й и 87-й минутах.

«ПСЖ» с 8 очками опустился на третье место в лиге 1. «Ницца» с 9 очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Ницца» 22 сентября в гостях встретится с «Монако». «ПСЖ» на два дня позже дома сыграет с «Марселем», но перед этим парижане 19 сентября на своем поле примут дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов.

Франция. Лига 1. 5-й тур
15 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:3
Ницца
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
3
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
4
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
5
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
8
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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