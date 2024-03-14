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Франция

14 марта, 01:13

«ПСЖ» победил «Ниццу» в 1/4 финала Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
13 марта. ПСЖ — Ницца.
Фото Reuters
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«ПСЖ» обыграл «Ниццу» в перенесенном матче 1/4 финала Кубка Франции — 3:1. Встреча прошла на «Парк де Пренс».

На 14-й минуте Килиан Мбаппе вывел парижан вперед, а на 33-й Фабиан Руис удвоил преимущество хозяев. Перед перерывом форвард «орлят» Гаэтан Лаборд отыграл один мяч. В начале второй половины бразильский защитник парижан Лукас Бералдо увеличил преимущество парижской команды.

«ПСЖ» вышел в полуфинал, где встретится с «Ренном». Матч состоится 3 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.

Франция. Кубок. 1/4 финала
13 мар, 23:10. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Ницца

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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