«ПСЖ» победил «Ниццу» в 1/4 финала Кубка Франции

«ПСЖ» обыграл «Ниццу» в перенесенном матче 1/4 финала Кубка Франции — 3:1. Встреча прошла на «Парк де Пренс».

На 14-й минуте Килиан Мбаппе вывел парижан вперед, а на 33-й Фабиан Руис удвоил преимущество хозяев. Перед перерывом форвард «орлят» Гаэтан Лаборд отыграл один мяч. В начале второй половины бразильский защитник парижан Лукас Бералдо увеличил преимущество парижской команды.

«ПСЖ» вышел в полуфинал, где встретится с «Ренном». Матч состоится 3 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.