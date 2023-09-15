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Сегодня, 21:00

«ПСЖ» — «Ницца»: смотреть прямую трансляцию матча французской лиги 1 (видео)

«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в матче 5-го тура чемпионата Франции
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «ПСЖ».
Фото AFP
Telegram Дзен

«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в матче 5-го тура лиги 1. Игра пройдет 15 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Формальные события матча «Лион» — «ПСЖ» доступны в нашем матч-центре.

Франция. Лига 1. 5-й тур
15 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ницца

Смотреть игру чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» можно будет бесплатно в группе болельщиков «ПСЖ» в «ВКонтакте», который проведет видеотрансляцию матча. Начало прямого эфира — в 21:45.

Парижане занимают второе место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Ницца» располагается на 8-й строчке с шестью баллами.

Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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Лига 1: расписание и трансляции матчей чемпионата Франции 15 — 17 сентября