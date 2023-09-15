«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в матче 5-го тура чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в матче 5-го тура лиги 1. Игра пройдет 15 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Формальные события матча «Лион» — «ПСЖ» доступны в нашем матч-центре.

Смотреть игру чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» можно будет бесплатно в группе болельщиков «ПСЖ» в «ВКонтакте», который проведет видеотрансляцию матча. Начало прямого эфира — в 21:45.

Парижане занимают второе место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Ницца» располагается на 8-й строчке с шестью баллами. Полный календарь чемпионата Франции 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024