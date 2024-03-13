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13 марта, 20:00

«ПСЖ» — «Ницца»: смотреть трансляцию матча Кубка Франции

«ПСЖ» сыграет с «Ниццей» в 1/4 финала Кубка Франции 13 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP
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«ПСЖ» на своем поле сыграет с «Ниццей» в рамках 1/4 финала Кубка Франции в среду, 13 марта. Игра состоится на стадионе «Парк принцев» в Париже, Франция. Начало — в 23:10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Ницца» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке. Эфир начнется в 22.45 мск.

В 1/32 финала «ПСЖ» забил 9 безответных мячей в ворота «Ревеля», в 1/16 финала — разгромил «Орлеан» (4:1), в 1/8 финала — победил «Брест» (3:1). «Ницца» начала свой путь в Кубке Франции-2023/24 с 1/32 финала, где прошла «Осер» в серии пенальти, затем в 1/16 финала одолела «Бордо» (3:2). а в 1/8 финала разгромила «Монпелье» (4:1).

Действующим обладателем Кубка Франции является «Тулуза».

Кубок Франции по футболу: турнирная таблица в актуальном виде и результаты

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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