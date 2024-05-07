«ПСЖ» обсудит новый контракт с Доннаруммой после завершения сезона-2023/24

«ПСЖ» намерен продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, парижане собираются провести переговоры с 25-летним итальянцем после завершения сезона-2023/24. Руководство клуба может сделать голкипера капитаном команды.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, в сезоне-2023/24 он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, пропустил 36 голов и отыграл 16 встреч на ноль.

Нынешний контракт вратаря с французским клубом действует до конца июня 2026 года.