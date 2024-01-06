Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:05

«ПСЖ» обвинили в подкупе организаторов «Золотого мяча» для обеспечения победы Месси

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«ПСЖ» обвиняют в попытке повлиять на результаты голосования за «Золотой мяч» 2021 года в пользу бывшего игрока французской команды Лионеля Месси, сообщает Le Monde.

Как отмечает источник, официальные лица «ПСЖ» пытались подкупить бывшего главного редактора France Football и организатора розыгрыша Паскаля Ферре.

При этом расследование началось с экс-директора парижан по коммуникациям Жан-Мартиаля Рибеса, который в декабре 2023 года был заключен под стражу. В отчете французской прокуратуры отмечалось, что он часто предоставлял журналистам, политикам, членам министерств и артистам билеты на матчи с определенной для себя и клуба выгодой.

Следователи также заинтересовались отношениями между Рибесом и Ферре. Согласно их информации, парижане рассчитывали, что сотрудничество с главным редактором France Football поможет им повлиять на итог «Золотого мяча» в пользу Месси.

Месси выступал за «ПСЖ» С 2021 по 2023 год. Всего за парижан он провел 75 матчей, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами. В июне 2023-го 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» из МЛС. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

Месси становился обладателем «Золотого мяча» восемь раз за карьеру: в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Источник: https://www.lemonde.fr/
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
9
13
Читайте также
Бегун-ампутант Писториус вышел на свободу по УДО через 10 лет после убийства девушки
Комментатор Рабаданов рассказал про уши Собчак, Хабиба и проблемы Дагестана
Британский эксперт заявил о панике в ЕС после удара РФ по объектам ВПК в Киеве
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Военные ВС РФ ударили по месту разработки новейших ракет для ВСУ
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Лилль» разгромил «Голден Лион» со счетом 12:0 в Кубке Франции