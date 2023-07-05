«ПСЖ» объявил о назначении Луиса Энрике главным тренером

«ПСЖ» официально представил Луиса Энрике в качестве нового главного тренера. Стороны подписали контракт до 2025 года.

5 июля парижане объявили об уходе Кристофа Гальтье, который возглавлял клуб с лета прошлого года.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 53-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальтье дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).