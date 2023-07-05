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Сегодня, 17:55

«ПСЖ» объявил о назначении Луиса Энрике главным тренером

Руслан Минаев
Луис Энрике.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» официально представил Луиса Энрике в качестве нового главного тренера. Стороны подписали контракт до 2025 года.

5 июля парижане объявили об уходе Кристофа Гальтье, который возглавлял клуб с лета прошлого года.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 53-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальтье дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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